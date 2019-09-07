شاهد: عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف تشمل بحارة أوكرانيين

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عملية تبادل السجناء مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو.

وقال بعد استقباله السجناء السابقين في مطار بوريسبيل في كييف "قمنا بالخطوة الأولى علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهداً باستعادة "أراضينا".

وهبطت طائرتان تحملان 70 سجينًا روسيًا وأوكرانيًا شملتهم عملية تبادل السجناء التاريخية بين البلدين في كل من موسكو وكييف السبت، حيث حضر الرئيس زيلينسكي شخصيًا لاستقبالهم.

وهبطت الطائرة التي تحمل الأوكرانيين في مطار بوريسبيل في كييف وسط تصفيق أقارب السجناء، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وأعرب المخرج أوليغ سينتسوف الذي كان مسجونًا في روسيا عن سعادته بالعودة إلى بلاده قائلاً "أشكر كل من كافح من أجلنا".

ووصل زيلينسكي وأقارب السجناء إلى مطار بوريسبيل لاستقبال الطائرة القادمة من موسكو. وشوهد الرئيس الاوكراني وهو يعانق السجناء السابقين.

في الجهة المقابلة، بث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات تظهر الطائرة التي تحمل السجناء الروس أثناء هبوطها في مطار فنوكوفو في موسكو.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا عبر التلفزيون الروسي أن العملية شملت 70 سجينًا.

وما زالت أوكرانيا تطالب باسترجاع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، فيما تدعم روسيا الانفصاليين الذين ما يزالون يسيطرون على مناطق شرقي أوكرانيا في نزاع ذهب ضحيته أكثر من 13 ألف قتيلا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين اعلن الخميس أن تبادلا "كبيرا" للأسرى سيجري بين البلدين دون تحديد موعد، وقال إن هذا الاجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين، بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في أيار/مايو.

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