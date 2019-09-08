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الهند

سيدة هندية في الـ 73 من عمرها تلد توأم بنات

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
صورة توضيحية
صورة توضيحية -
حقوق النشر
pixabay
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أنجبت سيدة هندية تبلغ من العمر 73 عامًا توأم بنات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند. مانجياما يارماتي وزوجها البالغ من العمر 82 عامًا عانا طوال حياتهما من العقم، غير أن تطور الطب جعل مانجياما يارماتي تحمل بعد علاج وعملية تخصيب بالأنابيب. الأطباء الذين أشرفوا على الولادة أكدوا أن التوأم في حالة جيدة.

من جهتها أشارت الدكتورة أوما سانكار المختصة في طب النساء والتي تابعت حالة مانجياما يارماتي لبي بي سي بقولها "الأم والرضعتان في حالة جيدة".

أما مانجياما يارماتي فعبرت عن فرحتها بهذه المناسبة وقالت "كنا نحلم دائما بالإنجاب ولكن لم نكن قادرين على الحمل قبل الآن". وقال زوجها سيتاراما راجاراو بعد ساعات من ولادة الأطفال "نحن سعداء بشكل لا يصدق".

ولكن للأسف الفرحة لم تتم طويلا لأن راجاراو تعرض لسكتة دماغية مفاجئة بعد يوم واحد فقط من ولادة بنتيه ونقل على إثرها إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج. وحول مستقبل المولودتين ورعايتهما في حالة حدوث أي شيء للزوجين بسبب تقدمهما في السن قال راجاراو "لا يوجد شيء بين أيدينا وكل ما يجب أن يحدث سيحدث فالأمر بيد الله".

مسألة إنجاب الأطفال شكلت هاجسا كبيرا طوال حياة راجاراو وزوجته يارماتي خاصة وأنهما شعرا بالعار والوصم بالقرية. وقالت يارماتي إن الجيران والسكان كانوا يلقبونها بـ "السيدة بلا أطفال". وأضافت "لقد جربنا عدة مرات ورأينا العديد من الأطباء دون حدوث الحمل، لذا فإنني اليوم سعيدة أكثر من أي وقت مضى".

يارماتي وضعت طفلتيها بعملية قيصرية نظرا لصعوبة مثل هذه الحالات النادرة. هذا وسبق وأن أنجبت إمرأة هندية أخرى في السبعينيات من العمر ولداً في العام 2016.

المصادر الإضافية • بي بي سي