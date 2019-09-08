كريستيانو رونالدو يكتب وصيته .. من سيرث الملايين بعد وفاته؟

أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو استغراب معجبيه وجماهيره بعد أن قرر كتابة وصيته قبل أيام. وقام النجم العالمي بتحديد الوريث الرئيسي له بعد وفاته، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، التقى رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، مع عدد من المحامين في العاصمة البرتغالية لشبوبة لمناقشة التفاصيل اللازمة، وطلب أن تكون صديقته جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الإسبانية الوريثة الرئيسة له.

وبحال وفاة أحد أبرز نجوم كرة القدم، ستحصل رودريغيز التي ارتبطت برونالدو في العام 2016 وأنجبا طفلة، على ثروة تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

ولدى النجم العالمي أربعة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر تسع سنوات وهو كريستيانو جونيور، والتوأم تياغو وإيفا، من أم غير معروفة ، إضافة ألى ألانا مارتينا ابنته من صديقته جورجينا.

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