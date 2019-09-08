في انتظار فارس الأحلام ... فتاة مصرية تعلن عن تجميد بويضاتها والإفتاء تقول كلمتها

إلى حين وصول فارس الأحلام ... إليكم الحل سيداتي

حتى تضمن فرصتها في الإنجاب مهما بلغ بها العمر، أعلنت فتاة مصرية في مقطع فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنها أقدمت على إجراء عملية تجميد البويضات قبل عامين وذلك بهدف الحفاظ على فرصتها في الإنجاب إلى حين وصول فارس الأحلام المناسب.

وأشارت ريم مهنا إلى الخطوات التي قامت باتباعها لإتمام هذه الخطوة، وقالت أن هذه العملية هي الخيار الأفضل الذي يسمح للبويضات أن تبقى صالحة لمدة زمنية طويلة، وحددت أنها قد تبقى صالحة لمدة 20 أو 30 عامًا.

♦️تحديث : هنزل فيديوهات جديدة على حسابى على ال facebook . فيها الرد على اسئلتكم و استفساراتكم 💚 أنا كان نفسى أرد رد شخصى لكل على كل تعليق 😞 عملت عملة و قررت احكيلكم .. اسمعوا علشان متضطروش تلبسوا فى اى حد اتمنى تعملوا share علشان ناس كتير حياتها و مستقبلها ممكن يتغيروا بعد ما يشوفوا الفيديو . تحديث أنا جالى friends requests كتير اوى و مش هعرف اقبل كل العدد ده فممكن تعملوا لى follow بدل add friend و طبعاً هبقى مبسوطة اننا على تواصل . ❤️ #eggfreezing #ovafreezing Publiée par Reem Mehanna sur Mardi 13 août 2019

هذا ولم تكن مهنا العربية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة، بل أعلنت الاعلامية اللبنانية سازديل الكاك الملقبة بكيم كارديشيان العرب عبر صورة لها نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع انستغرام قبل يومين، أنها قامت بإجراء هذه العملية في إحدى المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت سازديل أنها قررت إجراء هذه العملية كي تتمكن من إنجاب أكثر من طفل دفعة واحدة.

وفي مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب قالت مهنا التي قامت بإجراء العملية في عامها الـ35، أنها "قرأت قبل أعوام، في العام 2001 في إحدى الصحف الإنجليزية خبر ولادة أول طفل إنجليزي في لندن من بويضات مجمدة، ومن هنا كانت البداية، بدأت تقرأ وتبحث بتمعن حول هذا الموضوع وقررت أن تقوم بهذه العملية في المستقبل"، وقالت "شعرت أنه يمكن استغلال هذه العملية بشكل جيد".

إعلان ريم أثار موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

ولحسم هذا الموضوع الذي أثار بلبلة واسعة في الشارع المصري، أعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

واعتبرت الدار في أحدث فتوة، قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك، أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

دار الإفتاء: عملية تجميد البويضات بالضوابط الشرعية ليس فيها محظور دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية لتجميد البويضات... Publiée par ‎دار الإفتاء المصرية - المركز الإعلامي‎ sur Mercredi 4 septembre 2019

للمزيد على يورونيوز:

تصريحات "البدانة" تطيح ببرنامج مذيعة مصرية والأخيرة تعلن الاعتزال

تهديد بالاغتصاب لإعلامية لبنانية انتقدت قرارا يحظر على المسلمين شراء واستئجار عقارات

تغريدة ميشال عون تتسبب بسجال تركي- لبناني وتشعل تويتر

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: