بالصور.. سيدتان تؤمان المصلين في صلاة مختلطة في مسجد بفرنسا

بسرية تامة، اجتمع يوم أمس السبت مجموعة من الرجال والنساء في العاصمة الفرنسية باريس، لأداء صلاة جماعية قادتها امرأتين وهما إيفا جنادين وآن صوفي مونسوناي، مؤسستا جمعية ثقافية تحمل إسم "صوت الإسلام المستنير".

جنادين ومونسوناي أسماء تسجل اليوم إلى لائحة بدأت تظهر منذ سنوات قليلة، بعد أن قررت نساء مسلمات تبديل التقاليد المتبعة في الشريعة الإسلامية، ودخول الأماكن المغلقة واستلام زمام الصلاة.

هذه الصلاة التي حضرها يوم أمس نحو 70 شخصا في غرفة تم استئجارها في العاصمة الفرنسية، تميزت بوقوف المصليات بشعر عار جنبا إلى جنب مع الرجال. وتعد الأولى من نوعها في البلد العلماني.

وتحاول المرأتان، وتعمل إحداهما مدرسة للموسيقى وأخرى مدرسة للتاريخ، وتتراوح أعمارهم بين 29 و30 عاما، العمل لتأمين المساعدات والأموال الكافية التي تسمح لهن بإيجاد مكان ثابت للعبادة. وذكرتا أنه من المقرر أن يطلقوا عليه إسم "مسجد فاطمة " على إسم ابنة النبي محمد.

وقالت جانادان أنها تسعى وصديقتها إلى تحقيق مصالحة الإيمان مع المنطق والفكر النقدي، وأضافت "نسعى بصلاتنا لإقامة إسلام في فرنسا يتكيف مع الإنجازات الحداثية".

مسجد فاطمة

ومن المتوقع أن يصبح مسجد فاطمة الأوّل من نوعه في فرنسا الذي يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء، كما يسمح للمرأة بأداء الصلاة دون تغطية الرأس.

كما أن المسجد سيستقبل المسلمين غير الراضين عن أداء بقية المساجد في باريس، فيما سيؤم المصلين بالتناوب رجل وامرأة.

كهينة بهلول

المسجد فكرة جمعية "حدثني عن الإسلام" لمؤسستها كهينة بهلول وااتي صرحت لوسائل الإعلام أن المسجد سيحمل فكرا ليبراليا ويسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء.

للإشارة كهينة مواطنة فرنسية مسلمة، من أب جزائري وأم فرنسية.

إمام إمرأة

في العام 2017، أدت جميدة . صلاة الجمعة، في قرية نائية في الهند. وتحولت الفتاة المسلمة المعروفة باسم "المعلمة جميدة"،إلى أول إمام امرأة في بلادها، بعد أن تقدمت الصلاة أمام حوالي 50 رجلا وامرأة.

وفي الدنمارك، وفي العام نفسه تولت السيدة شيرين خانخان، مهمة إمامة المصلين في مسجد مريم، لتكون أول امرأة إمام في الدنمارك تؤدي مهمة الإمام خلال الصلاة داخل مسجد، الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزا على الدين والبعض الآخر سعيا وراء الشهرة.

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