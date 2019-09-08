أمير الكويت يدخل المستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية وتأجيل لقائه بالرئيس ترامب

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحد المستشفيات الأميركية لإجراء فحوصات طبية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، ما دفع إلى تأجيل لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الحكومية إن "سمو صاحب أمير البلاد، دخل إحدى المستشفات في الولاات المتحدة الأميركة لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا".

وكان أمير الكويت (90 عاما) توجّه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترامب في البيت البيض الخميس المقبل. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لوصول الأمير وحفل الاستقبال.

وفي 18 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الديوان الأميري أن "الأمير تعافي من عارض صحي تعرض له بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".

وفي اليوم ذاته كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة "أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، وذلك خلال زيارة للكويت التقى خلالها ولي العهد الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ما أثار تكهنات حول الوضع الصحي لأمير الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وكان الشيخ صباح خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في كانون الثاني/يناير 2006.

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