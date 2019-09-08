نفوق عديد الكلاب في النرويج بسبب وباء غامض

نفق حوالي 20 كلبا في النرويج بسبب وباء غامض خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لم تتمكن السلطات من تحديد أسبابه. وقد تلقت سلطات الأمن الغذائي النرويجية تقارير من مختلف أنحاء البلاد بشأن مرض كلاب.

من جانبه قال معهد الطب البيطري إنه بذل ما في وسعه لمعرفة سبب الوباء، ولكنه لم يعرف لماذا مرضت الكلاب. وقالت مارغون دفيتن العاملة في مصحة بروموندال للطب البيطري مشيرة إلى أحد الكلاب: "إن هذا الكلب عانى من اسهال حاد وخلال ساعات قليلة بدأ يتقيأ الدم".

أما الطبيب يورون يارب مدير قسم الطوارئ والسلامة في معهد الطب البيطري فقال، إن زملاءه العاملين في الميدان تلقوا معلومات بشأن نفوق 21 كلبا، بسبب الاسهال الذي ترافقه افرازات من الدم أيضا، مع العلم أنه هناك كلاب عديدة تستعيد عافيتها.

ولا يستبعد الطبيب يارب أن تكون هناك حالات أخرى مشابهة في البلاد. ويقول أطباء آخرون إنه من الصعب تحديد الأسباب لأنه ليست هناك إجابات واضحة من المخابر، وبالتالي ليس هناك ما يمكن استنتاجه حاليا.

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