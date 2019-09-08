انتخابات محلية في روسيا بعد أسابيع من احتجاجات المعارضة

يتوجّه الروس في أنحاء البلاد الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثّليهم المحلّيين، بعد حملة شديدة التوتّر وعلى أثر إحدى أشدّ حملات القمع القضائي لمتظاهرين منذ نحو عشر سنوات.

وتجري انتخابات بلديّة ومحلية في كلّ أنحاء البلاد، غداة تبادل روسيا وأوكرانيا 70 سجيناً في تطوّر لقي ترحيب جميع الأطراف باعتباره خطوة أولى نحو حلّ النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014.

وقال المحللون إن نتائج التصويت ستكون تحت المجهر مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021، وستساهم في رسم مستقبل روسيا السياسي في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين عقده الثالث في السلطة.

استبعاد مرشحي المعارضة

وتتّجه الأنظار إلى العاصمة التي شهدت تظاهرات في نهاية كلّ أسبوع منذ منتصف تموز/يوليو احتجاجاً على استبعاد مرشّحي المعارضة من انتخابات البرلمان المحلّي.

وأسفرت هذه التظاهرات التي جرت بمعظمها بدون ترخيص، عن توقيف 2700 شخص، في سابقة منذ موجة الاحتجاجات في 2011-2012 التي سبقت عودة بوتين إلى الكرملين بعد تولّيه رئاسة الوزراء.

وسجنت السلطات لفترة قصيرة جميع مرشّحي المعارضة تقريباً الذين أرادوا خوض الانتخابات في موسكو. كما صدرت بحق العديد من المتظاهرين أحكام قاسية بالسجن وصل بعضها إلى أربع سنوات. وحكِم على رجل بالسّجن خمس سنوات لنشره تغريدة دعا فيها إلى مهاجمة أبناء عناصر الشرطة.

دعوة إلى "التصويت الذكي"

وفي موسكو دعي نحو 7,2 ملايين ناخب لاختيار 45 نائباً في برلمان محلي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم، ولا يعارض إطلاقا سياسات رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين.

ودعا المعارض أليكسي نافالني (43 عاماً) سكّان موسكو إلى "التصويت الذكي"، واختيار المرشحين الأوفر حظا لهزم الموالين للسلطة، ومعظمهم من الشيوعيّين.

وكتبت حليفة نافالني ليوبوف سوبول التي لزمت إضرابا عن الطعام لشهر بعد استبعاد ترشيحها، في تغريدة أن "التصويت الذكي تصويت احتجاجا على مرشحي الحزب الحاكم، وهم مقصّرون ولصوص وسارقون لا يعملون من أجل مصلحة البلاد".

معارضة منقسمة

غير أن المعارضة منقسمة حول هذه الاستراتيجية ودعا الملياردير السابق المقيم في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي سكان موسكو إلى التصويت فقط لمن يعارضون القمع السياسي.

وتُنظّم أكثر من خمسة آلاف عمليّة اقتراع في روسيا الأحد. وسينتخب الروس 16 حاكماً إقليميّاً وأعضاء برلمانات 13 منطقة، من بينها شبه جزيرة القرم الأوكرانيّة التي ضمّتها روسيا في 2014.

وخارج موسكو، كانت الحملة لانتخاب حاكم سان بطرسبرغ من الأكثر اثارة للجدل بعدما دعم الكرملين الحاكم المنتهية ولايته ألكسندر بيغلوف الذي لا يحظى بأي شعبية.

ولفت خبراء إلى أن الاستياء لن يترجم حكما إلى تصويت احتجاجي على نطاق واسع، لكنهم أوردوا احتمال اندلاع تظاهرات جديدة.

وسعت موسكو لتلميع صورتها السبت بتنظيم مهرجانات وعروض ألعاب نارية بمناسبة الذكرى الـ872 للمدينة، ساعية لطي صفحة أحداث الصيف.

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