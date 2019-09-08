شاهد: الإعصار دوريان يتسبب في رياح قوية وأمطار مع اقترابه من كندا

ضرب الاعصار دوريان الساحل الشرقي لكندا، متسببا في أمواج عاتية ارتفعت إلى عشرين مترا، وأمطار غزيرة، ورياح قوية بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، وقد جرى إطلاق الانذارات في وسط محافظة نوفاسكوشا وشرقها، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو 500 الف مسكن، دون أن تسجل إصابات.

وقد أرسلت الحكومة الكندية حوالي 700 جندي إلى محافظات في الشرق الكندي بهدف مد يد المساعدة في إعادة التيار الكهربائي، وفي عمليات الانقاذ المحتملة.

ويتوقع أن يواصل دوريان طريقه فوق شرق كندا، في وقت أطلقت انذارات في جزيرة برنس ادوارد ومحافظة نيو بونزويك شرقي الكيبيك ولبرادور، ثم تتراجع قوة الاعصار ويبتعد فوق شمال المحيط الأطلسي.

وكان اعصار دوريان ادى إلى مقتل 43 شخصا في باهاماس، حيث تسارعت عمليات الاجلاء، في وقت حذرت السلطات من أن حصيلة عدد الضحايا مرجحة للارتفاع بشكل ملحوظ.

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