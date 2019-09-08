شاهد: المسلمون في البوسنة يحتجون ضد تنظيم أول مسيرة للمثليين في سراييفو

أغلقت الشرطة البوسنية منافذ من العاصمة سراييفو، لتأمين أول استعراض للمثليين والمتحولين جنسيا في البلاد، ومحاولة تجنب صدامات في وقت عقد معارضون للاستعراض وهم من المسلمين المحافظين تجمعات على عدة.

ونشرت السلطات ألف شرطي مرفوقين بالكلاب وفرضوا طوقا قرب الطريق الذي سيمر منه المشاركون في المسيرة. ويصف المعارضون للمسيرة بالحرام وبأنها تمثل إهانة لسراييفو.

وكان متشددون هاجموا في الماضي تظاهرات نظمت في سراييفو تخص الشواذ جنسيا، وتعد سراييفو العاصمة الوحيدة في منطقة البلقان التي لم تستضف استعراضا للمثليين والمتحولين جنسيا بعد، فيما يدعم مسؤولون امريكيون وفي الاتحاد الأوروبي تنظيم التظاهرة.

وما تزال البوسنة بلدا محافظا تمزقه الانقسامات التي زرعت بذورها الحرب الاهلية التي جرت من 1992 إلى 1995 والتي انخرط فيها صرب البوسنة والمسلمون والكروات، خلال تفكك يوغسلافيا السابقة.

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