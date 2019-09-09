رياح قوية تشعل حرائق الغابات في ولايتين أستراليتين

أشعلت الرياح القوية حرائق الغابات في ولايتين أستراليتين يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، وخرجت النيران عن السيطرة في بعض المناطق التي دمرت آلاف الهكتارات من الأراضي، وفق ما قاله مسؤولو خدمات الإطفاء.

وبدأت حرائق الغابات في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، في نصف الكرة الأرضية الجنوبي الذي تسودها أجواء الربيع حاليا، ما دفع خدمة الإطفاء للتحذير لفصل الصيف، الذي يمتد من ديسمبر/ أيلول حتى فبراير/شباط.

وحتى يوم الاثنين، تم تأكيد تدمير خمسة عقارات، و إلحاق الضرر بخمسة آخرين في نيو ساوث ويلز، في حين تم إنقاذ أكثر من 200 منزل من النيران، حسبما ذكرت دائرة الإطفاء في نيو ساوث ويلز.

كما حذر مكتب الأرصاد الجوية من الرياح المدمرة، حيث تصل ذروتها إلى حوالي 90 كيلومترا في الساعة (56 ميلا في الساعة) على طول الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز يوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن تتراجع الرياح يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول.

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