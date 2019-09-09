الأسطورة الألماني مايكل شوماخر في مستشفى بباريس لتلقي علاج سري

ذكرت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية أن بطل العالم السابق لسباقات الـ فورمولا وان للسيارات، مايكل شوماخر والذي تعرض لحادث قبل ست سنوات، يوم الأحد 29 ديسمبر من العام 2013، أثناء تزلجه في جبال الألب الفرنسية، نقل الاثنين إلى مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس لتلقي "علاج سري".

وذكرت الصحيفة، أن الأسطورة الألماني الحائز على بطولة العالم في الفورمولا وان سبع مرات، أكمل عامه الـ 50 عاما في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي. ولفتت إلى أنه ومنذ الحادث الذي تعرض له لم يظهر إلى العلن.

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