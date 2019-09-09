معدلات الانتحار: أي دول عربية في المقدمة؟ تقرير لمنظمة الصحة العالمية

أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) احتلال مصر المركز الأول بين الدول العربية من حيث معدلات الانتحار خلال عام 2016.

وتفوقت مصر على دول عربية تشهد نزاعات مسلحة وحروب أهلية حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، تبعتها عربياً السودان (3205 حالة انتحار) واليمن (2335 حالة).

وجاءت الجزائر في المركز الرابع بعدد حالات انتحار بلغ 1299 حالة، ثم العراق (1128 حالة) والمملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة برصيد (1035 حالة).

وكانت المغرب (1014) البلد العربي الوحيد الذي زادت فيه حالات انتحار الإناث (613 حالة) عن الذكور (400).

وقال التقرير إن 79% من حالات الانتحار عالمياً وقعت في دول ذات دخول متوسطة أو منخفضة.

وطبقاً للتقرير، وصل معدل الانتحار عالمياً إلى 10.5 حالة لكل 100 ألف مواطن.

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