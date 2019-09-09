الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران تركب أجهزة طرد مركزي متطورة

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، الإثنين، إيران إلى "الرد فورا على الأسئلة" التي توجهها هذه الهيئة التايعة للأمم المتحدة إليها في إطار مهمتها مراقبة النشاطات النووية لطهران.

وقال فيروتا متوجها إلى إيران، في خطاب القاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن "التحرك بسرعة أمر أساسي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت في وقت سابق اليوم، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة من قبل طهران لخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان "قامت إيران السبت الفائت بتركيب، أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "إي- أر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي أر-5" و30 جهازاً آخر من نوع "إي أر-6" وثلاثة نماذج من "إي أر-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران للدول الأوروبية مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب "الوعود التي لم يفوا بها".

وقالت الوكالة في بيان "بالإضافة إلى ذلك، ففي رسالة وقعت بتاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع +إي- أر 2م+ وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع +إي-أر-2م+".