اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية.

وفي كلمة متلفزة ألقاها مساء اليوم كشف نتنياهو أن "الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية، جنوب أصفهان، وأن إيران دمرته في تموز/يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته".

وعرض نتنياهو صورتين التُقطتا بواسطة الأقمار الصناعية للموقع يعود تاريخ إحداهما إلى نهاية حزيران/يونيو، والأخرى تظهر أن إيران دمرت الموقع في تموز/يوليو "بعد أن علمت بأننا اكتشفناه"، على حد تعبيره.

وأردف نتنياهو،"أقول للطغاة في طهران إن إسرائيل تعلم ما تقومون به وتعلم ما يجري في إيران، ومتى وأين، نحن نكشف أكاذيبكم، وأن إسرائيل مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي".

ولم يقدم نتنياهو أدلة على اتهاماته لإيران بأنها تعمل على تطوير أسلحة نووية منذ اتفاق عام 2015، الذي أبرمته مع القوى الكبرى وانسحبت منه واشنطن العام الماضي. وكان نتنياهو معارضا وبشدة لهذا الاتفاق.

وجاءت تصريحات نتنياهو اليوم قبيل الانتخابات المرتقبة في إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر، والتي يواجه فيها حملة صعبة لإعادة انتخابه.

وتجري إيران وثلاث دول أوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي ينص على تخفيف العقوبات على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وفي الوقت الذي يدعو فيه نتنياهو المجتمع الدولي للتخلي عن الاتفاق كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة المزيد من الضغوط على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي، أعلن حليفه الأقوى ترامب مساء اليوم استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وإجراء محادثات من شأنها خفض التوتر الحالي بين البلدين.

وقال ترامب في حديث مع الصحفيين أمام البيت الأبيض، ردا على السؤال حول إمكانيه لقائه روحاني "نعم هذا من الممكن، ولا مشكلة لدي".

نصرالله: نخوض "معركة كبرى" ضد أمريكا وإسرائيل

وفي وقت تصعّد فيه واشنطن، حليفة إسرائيل، ضغوطاتها على إيران، الداعمة الأبرز لحزب الله، في شأن الملف النووي وفرض سلسلة عقوبات جديدة عليها، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم أيضا في كلمة أدلى بها بمناسبة الليلة الأخيرة من عاشوراء، "نحن نخوض معركة كبرى بقيادة إيران ومخيّمنا تحاول أميركا وإسرائيل أن تحاصره".

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