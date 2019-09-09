شاهد: عائلة روسية تعثر على عائلة من الراكون وتقدم لها المأوى

تعيش ناتاليا وزوجها إيغور ياتسينكو، إلى جانب إثني عشر من حيوانات الراكون حياة هادئة في منطقة ريفية في روستوف في جنوب روسيا. وقرر ياتسينكو أن يقدم المأوى لهذه العائلة من الراكون بعد أن تم التخلي عنها من قبل أصحابها.

ويقول إيغور أنه تم العثور على هذه الحيوانات بينما كان وزوجته في رحلة إلى البرية في جبال شمال القوقاز، وقرر الاهتمام بهم.

وقالت ناتاليا وهي طبيبة بيطرية في حديث لرويترز، أن هذه الحيوانات معرضة لخطر الموت إن لم تحظ بالعناية الكافية.

واشترت العائلة مؤخرا قطعة أرض كبيرة في مكان قريب من المنزل، ووضعوا العائلة فيها، بحيث يمكن للراكون الاستمتاع واللعب.

وتعتزم ناتاليا توسيع هذا المشروع وتبني المزيد من الراكون في المستقبل ووضعهم في المكان نفسه.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: حديقة حيوانات تشيكية تعرض شبلين لسلالة أسود نادرة

نفوق عديد الكلاب في النرويج بسبب وباء غامض

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: