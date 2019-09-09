وزير الطاقة السعودي: السعودية ترغب في تخصيب اليورانيوم مستقبلاً

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية تريد تخصيب اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة، وذلك ضمن برنامجها النووي الذي يختبر الآن بمفاعلين نوويين.

وأضاف بن سلمان "نتقدم في هذه العملية بحذر... وتجري الاختبارات على مفاعلين"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأعربت السعودية غير مرة عن رغبتها في الحصول على الطاقة النووية لاستخدامات سلمية ولكن تخصيب اليورانيوم يعتبر مسألة حساسة، إذ يفتح الباب أمام استعمالات أخرى له، منها العسكرية.

وهذا الأمر يشكل لبّ النزاع الذي نشهده حالياً بين الغرب وطهران.

أسهم من أرامكو في الأسواق "بأقرب وقت"

في سياث متصل قال بن سلمان إن المملكة تهدف إلى "عرض عام أولي" لشركة أرامكو الحكومية العملاقة للنفط "في أقرب وقت ممكن". وإطلاق سوق الأوراق المالية، المعروف بالطرح العام، يعني عرض أسهم الشركة، أو قسماً منها، للبيع على العامة.

وتحدث بن سلمان للمرة الأولى بعد أن تم تعيينه بدل خالد الفالح، وزير الطاقة السابق، خلال مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي. وأضاف بن سلمان "أرامكو تحضر لطرح عام أولي يقدر بنسبة 5 بالمئة من أسهمها".

بحسب رويترز، إن 5 بالمئة من أسهم أرامكو قد تشكل أكبر طرح عام في العالم. وتعتبر مسائل الطرح العام، أو إطلاق سوق الأوراق المالية في قلب العملية السعودية الاقتصادية الجديدة، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

في السياق، أكد بن سلمان أن السياسة النفطية للمملكة "لن تتغيّر"، مضيفاً أن "مرتكزات سياستنا النفطية محددة سلفاً ولن تتغير".

كما اعتبر أن "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك"، في وقت تدرس الدول المصدرة للنفط خيار زيادة نسبة خفض الانتاج المتفق عليها بهدف رفع أسعار الخام.