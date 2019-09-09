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الإمارات العربية المتحدة

مصمم الأزياء السوري رامي العلي: عصرنا ذهبي للمصممين العرب

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بقلم:  يورونيوز 
مصمم الأزياء السوري رامي العلي: عصرنا ذهبي للمصممين العرب
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أطلق مصمم الأزياء المقيم في دبي علامته التجارية المميزة في عام 2000، ولبست من أزيائه مجموعة من المشاهير مثل جنيفر لوبيز وهيلين ميرين ونانسي عجرم.

وقدم مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس مجموعته الجديدة التي شملت سبعة عشر قطعة منها حلي ذهبية ولؤلؤا ومجوهرات من كريستال شواروفسكي. مستوحيا معظمها من "مجتمع المقاهي" الذي ميز في عواصم مدن الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

كما يخبرنا العلي أيضا عن علاقته الوطيدة ببلده سوريا، حيث بدأ مؤخرا بالعودة إلى الأماكن الأثرية فيها، في محاولة لإحياء علاقة خاصة مع تلك الأماكن التي كان لها أثرا مهما في بناء الجزء المبدع من شخصيته.

من مجموعة أزياء الخريف/الشتاء التي عرضت في باريس للمصمم السوري رامي العلي

عصر ذهبي لمصممي الأزياء العرب

ويتوقع المصمم الذي وصلت أزياؤه على حفلات توزيع الجوائز العالمية مثل الأوسكار والإيمي أن يشكل وقتنا الراهن عصرا ذهبيا للمصممين من الشرق الأوسط، ونافذة لهم على الساحة العالمية.

يقول العلي "إنها صناعة جديدة في الشرق الأوسط، وقد كان لنا حضور في هذا [الأزياء الراقية] على مدار العشرين أو الثلاثين عام الماضية - وهو أمر قليل الشأن مقارنة بتاريخ الموضة. إنه تطور طبيعي للمصممين العرب. "

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