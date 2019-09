شباب تونسيون يطلقون موقعاً "ريادياً" أملاً في إحداث تغيير سياسي بالبلاد

« Chnowa Barnemjek ? » est la nouvelle Plateforme qui permet aux citoyens tunisiens de #Découvrir et #Comparer les programmes des candidats à l’élection Présidentielle et des partis en course pour les élections législatives. Ce Comparateur de Programmes Politiques comporte également un #Quiz Présidentiel et Législatif qui vous aidera dans votre choix électoral. Retrouvez-nous dès le 02 Septembre 2019 sur 👉🏼 www.chnowabarnemjek.tn 👈🏼 #WentiChnowaBarnemjek 🇹🇳 🇹🇳 شنوّة برنامجك ؟ هو الموقع الإلكتروني الجديد الي إمكّن المواطنين التوانسة من أنهم يكتشفو ويقارنو برامج المترشحين للانتخابات الرئاسيّة والأحزاب الي مقدّمين قوائم للتشريعيّة. هال المقارن الآلي للبرامج السياسيّة يقدّم زادة مجموعة أسئلة للرئاسيّة والتشريعيّة بش يعاونوكم تختارو المرشح الأنسب ليكم. نتلاقاو ابتداء من 2 سبتمبر 2019 على: 👉🏼 www.chnowabarnemjek.tn 👈🏼 #وانتي_شنوّة_برنامجك 🇹🇳 🇹🇳