شباب تونسيون يطلقون موقعاً "ريادياً" أملاً في إحداث تغيير سياسي بالبلاد

وضعت مجموعة من الشباب التونسيين المتحمسين نصب أعينهم إحداث انقلاب في الحياة السياسية وفي أداء السياسيين التقليديين النافذين، فبادروا الى إنشاء موقع إلكتروني يناقش البرامج الانتخابية للمرشحين الى الرئاسة ويسعى الى مقارعة السياسيين وتوعية أنصارهم.

وأطلق نحو عشرة شباب تونسيين موقعاً على الإنترنت يحمل اسم "شنوة برنامجك؟ (ما برنامجك؟) تزامنا مع بداية السباق السياسي نحو الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يتنافس فيها 26 مرشحا واشتداد المنافسة وكثرة الوعود الانتخابية.

ويقول الطبيب الشاب محمد غديرة (25 عاما) "كره الشباب السياسة والسياسيين الذين لم يكترثوا لاهتماماتنا منذ سنوات".

ويتابع "كانت أعمارنا تتراوح بين عشرة و17 عاما خلال ثورة 2011، ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش داخل ضوضاء السياسة. كانوا يتجادلون في مسائل لا تعنينا كالنقاب والهوية التونسية".

المسائل الأساسية

يعتبر محمد أن ما يهم الشباب "هي المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والمستقبل ومراجعة الراتب الأدنى وكيف يمكن أن نذهب الى فندق مع صديقتي دون أن أكون مجبرا على تقديم عقد الزواج".

ويقدّم الموقع الذي يمكن تصفحه باللغتين العربية والفرنسية المرشحين ال26 وإمكانية مقارنة برامجهم الانتخابية من خلال 45 سؤالا مبوبة وفقا لمحاور اجتماعية وبيئية وعلاقات خارجية. ويمكن التفاعل مع المقترحات بالإجابة ب"نعم" أو "لا" أو "متحفظ".

ومن الأسئلة المطروحة في الموقع والتي بدت "صادمة" بالنسبة الى كثيرين: "هل يجب منع الفحص الشرجي؟" الذي يتم إجراؤه على أشخاص يشتبه بأنهم مثليون، و"هل يجب السماح بفتح المقاهي خلال شهر رمضان؟"، أو كذلك مسائل متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وترى الطالبة في المعلوماتية وفاء أن البرنامج الانتخابي لا يُختزل بإجابة ب"نعم" أو "لا"، لكنها تشير الى أن الهدف من المبادرة هو منح الشباب "النفاذ الى المعلومة السياسية عبر الوسائل التي يعرفونها".

Chnowa Barnemjek ? -شنوّة برنامجك ؟ « Chnowa Barnemjek ? » est la nouvelle Plateforme qui permet aux citoyens tunisiens de #Découvrir et #Comparer les programmes des candidats à l’élection Présidentielle et des partis en course pour les élections législatives. Ce Comparateur de Programmes Politiques comporte également un #Quiz Présidentiel et Législatif qui vous aidera dans votre choix électoral. Retrouvez-nous dès le 02 Septembre 2019 sur 👉🏼 www.chnowabarnemjek.tn 👈🏼 #WentiChnowaBarnemjek 🇹🇳 🇹🇳 شنوّة برنامجك ؟ هو الموقع الإلكتروني الجديد الي إمكّن المواطنين التوانسة من أنهم يكتشفو ويقارنو برامج المترشحين للانتخابات الرئاسيّة والأحزاب الي مقدّمين قوائم للتشريعيّة. هال المقارن الآلي للبرامج السياسيّة يقدّم زادة مجموعة أسئلة للرئاسيّة والتشريعيّة بش يعاونوكم تختارو المرشح الأنسب ليكم. نتلاقاو ابتداء من 2 سبتمبر 2019 على: 👉🏼 www.chnowabarnemjek.tn 👈🏼 #وانتي_شنوّة_برنامجك 🇹🇳 🇹🇳 Publiée par Chnowa Barnemjek? sur Mercredi 28 août 2019

ويقول غديرة من جهته "كل الشباب التونسي حيثما يعيش يمتلك هاتفا ذكيا ويتواصل بالإنترنت. لقد اخترنا مساحة رقمية مئة في المئة، وكلاما يحاكيه".

ويشير الطبيب الشاب الى أن الفكرة استلهمت من برنامج تلفزيوني فرنسي، مضيفا "فكرنا منذ شهر أيار/مايو في الموقع وجبنا مناطق، علما أننا نتحدر من أماكن. ولا ننسى أن هناك أكثر من سبعة ملايين حساب فيسبوك في تونس ومليوني حساب على موقع إنستغرام".

ويبين أحمد التركي، وهو مؤسس الموقع، "لسنا متحزبين، ولكن هذا لا يعني أننا لن ننتخب". وعن تمويل الموقع، يقول إنه لا يكلف شيئا، لأن "كل واحد منا جاء بالخبرة التي يمتلك".

عدد مرتفع للزوار

وزار الموقع، وفقا للمشرفين عليه، ثلاثون ألف شخص منذ أن فتح في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري. وتسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرّرة الأحد رقم قياسي من الناخبين ناهز 7,5 مليون شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.

Boîte à Questions / Episode 2 : Lotfi M'Raihi (5) Continuez le Débat Présidentiel avec l'équipe de Chnowa Barnemjek ? qui a le plaisir de vous présenter le Deuxième Épisode de La "#BoîteàQuestions"🗳🔝 ➡️ Candidat Numéro 5️⃣ ➡️ Lotfi M'Raihi ✅✅ NB : Nous remercions IACE où cette vidéo a été tournée. Testez le #QuizPrésidentiel sur : 👉www.chnowabarnemjek.tn👈 #BAQ #WentiChnowaBarnemjek #TNElection فريق عمل شنوّة برنامجك يقدم لكم الحلقة الثانية من : "Boîte à Questions" 🗳🔝 ⬅️ المترشّح رقم 5️⃣ ⬅️ لطفي المرايحي✅✅ نشكرو الIACE إلي وفرتلنا فضاء تصوير هذا الفيديو. #BAQ وانتي_شنوّة_برنامجك# #TnElec2019 Publiée par Chnowa Barnemjek? sur Dimanche 8 septembre 2019

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بحملات متواصلة للتسجيل خلال الصيف، فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.

ويقول المدير السابق للمرصد الوطني للشباب (حكومي) محمد الجويلي "ذهبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (التي تقوم بتنظيم العملية الانتخابية) وبحثت عنهم".

لكن الجويلي يرى أن "ليس بالضرورة أن يذهب الشباب الى التصويت يوم الاقتراع، لديهم وللأسف نظرة سلبية حول الانتخابات".

في المناطق الداخلية التونسية، قال شباب في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، لوكالة فرانس برس إنهم حائرون إزاء الموقف الذي سيعتمدونه في الانتخابات... بعضهم يميل الى المقاطعة، وبعضهم يتحدث عن ضرورة انتخاب رجل قوي لإدارة شؤون البلاد.

وسجلت الانتخابات البلدية التي أقيمت في البلاد منتصف العام 2018 نسبة عزوف لافتة ناهزت 65 في المئة وخصوصا في صفوف الشباب.