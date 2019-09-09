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الصين

شاهد: آلاف الطلاب يشكلون سلاسل بشرية في هونغ كونغ تضامناً مع المحتجين

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع AP
شاهد: آلاف الطلاب يشكلون سلاسل بشرية في هونغ كونغ تضامناً مع المحتجين
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رويترز
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شكل آلاف الطلاب سلاسل بشرية في مدارس في مناطق عدة من هونغ كونغ لإظهار تضامنهم مع المحتجين، بعد اشتباكات عنيفة نهاية الأسبوع خلال احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية في هونغ كونغ.

وأمسك طلاب المدارس الثانوية والجامعات بأيدي بعضهم البعض للأسبوع الثاني لتشكيل سلاسل بشرية خارج مدارسهم، في الشوارع قبل رنين الجرس. وانضم إليهم خريجون يرتدون قمصان وأقنعة سوداء ترمز إلى المتظاهرين.

وواصل بعض الطلاب الجامعيين سلاسل الاحتجاج وقت الغداء، مع سيارات مارة تستخدم أبواقها دعما للمتظاهرين.

على طريق واترلو في منطقة ياو ما تيي في كولون، ردد طلاب يرتدون الزي الرسمي، والمتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء "خمسة مطالب رئيسية، وليس أقل من ذلك".

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