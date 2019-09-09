أهم المميزات المتوقع إعلانها في مؤتمر آبل عن الجيل الجديد لهواتف آيفون 11

انتشرت التسريبات الخاصة بأحدث المميزات التي سيتضمنها هاتف آيفون 11 (iPhone 11) الجديد قبل يوم واحد من مؤتمر آبل الذي ستعلن فيه الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجيل الجديد من هواتفها الذكية.

وطبقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ وتقييمات أولية من خبراء بصناعة الهواتف الذكية، سيبلغ ثمن بيع آيفون 11 نفس قيمة آيفون إكس إس (iPhone XS) وهو 1000 دولار أمريكي.

كذلك سيحتوي الهاتف على نظام التشغيل الجديد iOS 13.

ومن المتوقع أن تزيح آبل الستار عن ثلاث موديلات لهواتف جديدة هي: iPhone Pro وiPhone 11R وiPhone 11 Max.

ومن أبرز التسريبات الخاصة بالموديلات الجديدة الإعدادات المتعلقة بكاميرات الهواتف حيث يتوقع أن تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية مع زيادة جودة التصوير لزيادة قدرتها على التقاط صور الزوايا العريضة.

كذلك ستزود الكاميرات بضوء أعلى لرفع جودة التصوير.

وسيدعم الجيل الجديد من الهواتف خاصية الشحن الثنائي باستخدام حقائب الشحن اللاسلكي مع بطاريات أكبر من حيث الحجم بنسب تتراوح ما بين 2 إلى 20% عن بطاريات إصدارات العام الماضي مما يتيح المجال لطاقة شحن أكبر.

ومن حيث الشكل، فيتوقع أن تحتوي الهواتف الجديدة على شعار آبل دون وجود كلمة آيفون.

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