اليونيسف تصنع مقبرة من حقائب مدرسية لتسليط الضوء على ضحايا الحرب من الأطفال

قام العشرات من الأطفال والمتطوعين بتقديم المساعدة لتنفيذ عمل تركيبي فني على سهل صغير أخضر في مدينة نيويورك الأمريكية، أقامته منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، في محاولة منها لتسليط الضوء على ضحايا الحروب والصراعات من الأطفال.

وجسد المشهد التركيبي في النهاية مقبرة صنعت شواهد قبورها المرصوفة بعناية على العشب من 3857 حقيبة مدرسية زرقاء، تمثل كل واحدة منها خسارة لحياة طفل صغير قضى جراء الصراعات المسلحة حول العالم.

المقبرة الزرقاء هي رسالة من يونيسف إلى قادة العالم، فتحت أبوابها للزوار بين الثامن والعاشر من شهر سبتمبر أيلول، خلال أيام تشهد عودة الأطفال إلى المدارس، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية بأيام قليلة أيضا.

ونشرت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2019 أن أكثر من 12 ألف طفل فقد حياته أو تعرض للتشوه بسبب الصراعات المسلحة، وهو أعلى رقم يشهده العالم على الإطلاق منذ بدء المنظمة عملها بمراقبة ضحايا الحروب من الأطفال، وتقول المنظمة أيضا إن الرقم الفعلي ربما يكون أكبر بكثير.

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