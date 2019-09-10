تشخيص أربعة مصابين بـ"الكوليرا" في السودان

أعلن السودان اليوم، الثلاثاء، تسجيل أربع حالات مؤكدة من الإصابات بالكوليرا، ووفاة ثلاثة اشخاص جراء الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق التي تشهد تمرداً مسلحا في جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الصحة أنّ الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فوراً.

وتوجه مسؤولون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الى المناطق المتضررة.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء "أصيب 37 شخصا باسهال مائي حاد وتوفي منهم 3 أشخاص. وقد وقعت كل الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".

وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في العام 2016 بعد تسجيل آلاف الحالات في ارجاء البلاد.

وتشهد ولاية النيل الأزرق، التي تضم أقلية عرقية كبيرة، تمردا تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال منذ العام 2011.

وأعلنت الحركة وقفا لإطلاق النار في أعقاب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل الفائت.

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