انطلاق معرض فرانكفورت للسيارات وسط اعتراضات وغياب كبار المصنعين

فتح معرض فرانكفورت للسيارات أبوابه للصحفيين اليوم الثلاثاء وسط اعتراضات النشطاء البيئيين وامتناع بعض من أكبر مصنعي السيارات عن المشاركة بالإضافة لمشاكل أخرى تخيم على أقدم معرض للسيارات في ألمانيا.

ويُفتح المعرض للزوار يوم السبت حيث أعلنت عدة حركات بيئية عن اعتزامها تنظيم وقفات تظاهرية بمقر المعرض للمطالبة بخفض انبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة الناتجة عن عوادم محركات السيارات.

كذلك توجه أصابع اتهام النشطاء والعلماء البيئيين باتجاه كبار صناع السيارات بمساهماتهم في رفع درجات الاحتباس الحراري ويطالبهم البعض بسياسات تصنيعية أكثر ملائمة للمشاة والدراجين.

وتأتي الاعتراضات في وقت تصارع فيه كبرى الشركات الزمن من أجل استوفاء الشروط والمعايير الأوروبية الجديدة بشأن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي يطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيقها بدءاً من عام 2021.

وستقوم كبرى الشركات المساركة بعرض موديلات جديدة لسيارات بمحركات كهربائية لتوفير أكبر قدر ممكن من الموديلات الصديقة للبيئة من أجل تحفيز المشترين على الإقبال عليها.

رويترز

مبيعات منخفضة

كذلك يتوقع انخفاض حجم مبيعات سوق السيارات العالمي هذا العام إلى 78.3 مليون دولار من 83 مليون دولار العام الماضي وهو ما دفع بأكثر من 30 من كبار مصنعي السيارات بعدم المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وقررت شركات مثل ألفا روميو وأستون مارتن وبيجو سيتروين وفيات وجيب وميتسوبيشي ونيسان وتويوتا عدم المشاركة في المعرض لارتفاع كلفة التواجد به مقارنة بالعائدات المتوقعة من المشاركة.

وعكفت شركات كبيرة على إيجاد منصات أخرى وسبل لعرض سياراتها بشكل أقل تكلفة من المشاركة في المعرض خلال السنوات القليلة الماضية ليهبط عدد المشاركين من 994 إلى 800 بالدورة السابقة التي أقيمت عام 2017 مقارنة بسابقتها.

وشهد المعرض السابق زيارة أكثر من 810 ألف شخص، قال أكثر من نصفهم إنهم جادون بشأن شراء سيارات خلال ستة أشهر من إقامة المعرض الذي تعود إقامته لعام 1897.

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