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ألمانيا

شاهد: شركات عالمية تكشف عن سيارات كهربائية في معرض فرانكفورت الدولي

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
شاهد: شركات عالمية تكشف عن سيارات كهربائية في معرض فرانكفورت الدولي
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ستهيمن السيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي في معرض فرانكفورت الضخم للسيارات والذي سيمتد من 12-22 أيلول، بحلول موسم السيارات الجديدة في أوروبا.

فيما يلي أهم السيارات الكهربائية التي سيتم عرضها:

بورش تايكان

وهي أول سيارة رياضية لبورش تايكان، وتتميز هذه السيارة الأنيقة بأربعة مقاعد ومحركين كهربائيين إضافة إلى نظام دفع رباعي تصل قوته إلى 750 حصان وسرعته القصوى 162 ميل في الساعة.

فولكسفاغن

ستكشف فولكسفاغن عن شعار جديد يتحول به لون الخلفية من الأزرق إلى الأسود خلال المعرض ليتناسب مع ظهور سيارتها الكهربائية المدمجة أي دي 3 والتي طال انتظارها.

وستقدم الشركة ثلاثة أحجام مختلفة للبطاريات.

أرشيف رويترز- فولكسفاغن

مرسيدس إي كيو-سي

يبدو التصميم الداخلي واسعا وحديثا وتشير تقارير بأن سيارة المرسيدس سيدان والتي تعمل بالكهرباء ستكون نموذجية للسوق الأوروبي. كما ستعرض الشركة ميني فان كهربائية وعدد آخر من السيارات الهجينة.

أرشيف رويترز

هونداي إي

ستعرض سيارة هواندي الصغيرة للبيع في أوروبا العام المقبل. ويعمل المحرك الكهربائي على بطارية ليثيوم أيون توفر سرعة أقصاها 124 ميل في الساعة.

معرض فرانكفورت للسيارات 2019

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