شاهد: إعصار دوريان القوي يضرب جزر الباهاماس وآخر في اليابان

صور جوية للدمار الذي خلفه "دوريان" في الباهاماس

اجتاح إعصار دوريان أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق شمال غرب جزر البهاماس الأمريكية نهاية الأسبوع. والتقطت هذه الصور الجوية لتظهر حجم الدمار الذي خلفه الإعصار في جزيرة أباكو (ثاني أكبر الجزر في الأرخبيل) تاركاً أجزاء كبيرة من الجزيرة مدمرة.

إعصار"فاكساي" في اليابان يودي بحياة امرأة

ضرب إعصار "فاكساي" العنيف مدينة طوكيو ورافقته رياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء غير إلزاميّة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة.

وأدى الإعصار إلى مقتل امرأة بحسب ما أفادته وكالة رويترز للأنباء، كما ألغيت نحو 130 رحلة جوية.

وبلغت سرعة الرياح التي حملها نحو 216 كلم/ساعة، دخلت البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة.