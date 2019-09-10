كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصري المدى وتدعو واشنطن لاستئناف المفاوضات

أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر في اختبار، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي للأنباء. يأتي هذا بعد اقتراح بيونغ يانغ على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ المقذوفين أطلقا من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية، وسقطا في بحر اليابان (بحر الشرق) بعدما اجتازا مسافة 330 كلم تقريباً.

وأضافت رئاسة الأركان في بيانها "نحثّ الشمال على وضع حدّ لهذه الأعمال التي تؤدّي إلى تفاقم التوتّرات في المنطقة".

علما بأن الجيش الكوري الجنوبي يستخدم غالبا مصطلح "مقذوف" للحديث عن صواريخ كوريا الشمالية قصيرة المدى.

وقال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى إنّه قد تم إبلاغه بالتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية، مؤكّداً أنّ واشنطن تراقب الوضع مع حلفائها في المنطقة.

ومن جهتها قالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية لكوريا الشمالية في بيان نشرته الإثنين وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "نريد أن نلتقي وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر في مكان وزمان يمكننا الاتفاق عليهما".

كما اقترحت المسؤولة أن تستأنف المفاوضات في أواخر أيلول/سبتمبر الجاري، أي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر في نيويورك وسيتجمع قادة من جميع أنحاء العالم.

ولم يتّضح بعد، ما إذا كان سيتمّ عقد اجتماع بين المفاوض الأميركي ستيفن بيغون ونظرائه في كوريا الشمالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

ورحّب الرئيس دونالد ترامب بالعرض الكوري الشمالي وقال للصحافيين ردّاً على سؤال حول العرض الكوري الشمالي "أقول دائماً إنّه من الجيّد الالتقاء"، مضيفاً "فلننتظر ما سيحدث."

وانتهز ترامب الفرصة للتأكيد مرة أخرى على "علاقته الجيّدة" مع زعيم النظام الكوري الشمالي.

وكان البلدان قد بدآ حواراً غير مسبوق بعد قمة أولى تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018

وتلا قمة سنغافورة قمة ثانية عقدت في هانوي في شباط/فبراير وباءت بالفشل. ثم التقى الزعيمان مجدّداً في حزيران/يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد. كما أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّه لا يوجد موعد محدد للاجتماع في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أجرت سلسلة اختبارات لصواريخ قصيرة المدى خلال الأسابيع الأخيرة، اعتبرها مسؤولون أميركيون استفزازاً، إلا أنّ ترامب تجنّب انتقادها.

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