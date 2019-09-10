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العراق

شاهد: مئات الآلاف من المسلمين يحيون عاشوراء في باكستان والعراق وإيران ولبنان

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بقلم:  Ranim Aldaghestani 
يوم عاشوراء باكستان
يوم عاشوراء باكستان -
حقوق النشر
رويترز
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يحيي المسلمون وخاصة الملايين من الشيعة في عدة دول من العالم، ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي في معركة "ألطف" بكربلاء في العراق، حيث سار الآلاف باتجاه ضريح الحسين، وقام البعض بضرب صدورهم وظهورهم بالسلاسل، وجلد أنفسهم وهو ما يعرف بـ "اللطم" ويجرحون أنفسهم بالسيوف والسلاسل في حركات متناسقة لأجل نيل الشفاعة كتعبير رمزي عن الحزن لعدم تمكنهم من مساعدة الحسين.

كما خرج الآلاف أيضا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لإحياء الذكرى التي تعود للعام 680 ميلادية وهو عام مقتل الحسين.

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