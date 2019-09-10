ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي بسبب خلافات شديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي لانه "يختلف بشدة" مع مواقفه. وكتب ترامب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض"، مشيرا إلى أنه سيرشح خلفا له الأسبوع المقبل.

ونفى بولتون أن يكون تعرض للاقالة مؤكدا انه قدم استقالته.

وأثار النبأ صدمة في واشنطن، ويأتي بعد أيام من تسبب ترامب في الغضب بإعلانه الغاء محادثات سرية مع حركة طالبان الافغانية.

وبولتون شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه باجتياح العراق وغيره من قرارات السياسة الخارجية المتشددة. ويُعتبر واحدا من الذين يلعبون دورا في تشدد موقف البيت الأبيض من إيران وفنزويلا وغيرها من مناطق التوتر.

وصدر تصريح ترامب بعد أن اعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن بولتون سيعقد مؤتمرا صحافيا حول قضايا الارهاب إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.

وطعن بولتون في رواية ترامب للأحداث، قائلا ان الرئيس لم يقدم على اقالته شخصيا كما صرح في وقت متأخر من الاثنين.

وكتب على تويتر لقد قدمت استقالتي الليلة الماضية وقال الرئيس +دعنا نتحدث عنها غدا.

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