بعد جمع ثروة مقدارها 39 مليار دولار.. جاك ما يغلق باب "علي بابا"

من المقرر أن يستقيل الصيني جاك ما بشكل رسمي من منصبه كرئيس لعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" اليوم الثلاثاء.

وأعلن ما (55 عاماً) العام الماضي أنه سيستقيل من رئاسة الشركة التي أسسها عام 1999 بحلول عيد ميلاده الخامس والخمسين والموافق اليوم التاسع من سبتمبر – أيلول.

واشتهرت رحلة ما الملهمة بكونه أكبر من ساهموا في نهضة الاقتصاد الصيني خلال الأعوام القليلة الماضية عبر منح "علي بابا" خيارات تجارية أكبر للسكان في المناطق الصينية النائية مما أدى إلى نمو العديد من المشروعات صغيرة الحجم بالبلاد.

ووصلت القيمة الحالية للشركة 480 مليار دولار أمريكي كما بلغت الثروة الشخصية لما 38.6 مليار دولار وصار صديقاً لرؤساء الدول والنجوم والشخصيات العامة في جميع أنحاء العالم بعد أن كان معلماً مغموراً قبل تأسيس شركته.

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