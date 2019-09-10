فيديو "استثنائي" لمرشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يلاقي نجاحا واسعا

يقدم مرشح أندرو يانغ، وهو مرشح ديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نمطا جديدا لتفاعل الناخبين مع حملته يتمثل ب جمع التبرعات إلكترونيا. ونشر المرشح فيديو لحشد متحمس، يحمله، واستفسر كاتبا، هل تبرعت مؤخرا؟

حصل الفيديو على أكثر من 33000 إعجابا في يوم واحد إضافة إلى 1.2 مليون مشاهدة بحسب شبكة "سي إن إن".

ومنذ أن أعلن أندرو يانغ ترشيحه على موقع حملته الإلكترونية، يتابع يانع مجموعة متزايدة من المؤيدين أطلقوا على أنفسهم اسم "عصابة يانغ". ويقول يانغ في موقعه:

" اسمي أندرو يانغ، أرشح نفسي للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديموقراطي لعام 2020 لأنني أخاف على مستقبل بلدنا. لقد دمرت التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي والبرامج المختلفة أكثر من 4 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة. وستقضي في السنوات العشر القادمة على ملايين من الوظائف الإضافية. ثلث العمال الأمريكيين معرضون لخطر البطالة وفي هذه المرة لن تعود الوظائف."

ويقدم يانغ نفسه كرجل أعمال يفهم بالاقتصاد بدلا عن سياسي.

ولد يانغ في ولاية نيويورك عام 1975 لمهاجريين من تايوان، ويقول في صفحته

"سجل والدي 69 براءة اختراع خلال مسيرته المهنية، وعملت أمي كمديرة لنظم الحاسوب في جامعة محلية...نشأت أنا وأخي على الاعتقاد بالحلم الأمريكي ولهذا السبب جاء والدي إلى هنا".

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