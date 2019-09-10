وساطة أمريكية لفض نزاع الغاز اللبناني – الإسرائيلي وانتقاد من حزب الله

التقى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى اليوم الثلاثاء في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري لبحث النزاع القائم على حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي بين إسرائيل ولبنان بالبحر الأبيض المتوسط.

وتدعي كل من لبنان وإسرائيل الأحقية بالتنقيب عن الثروات الطبيعية في مساحة حوالي 860 كيلومتر مربع في المتوسط.

وتسعى واشنطن إلى فض النزاع بين الدولتين اللتين في حالة حرب رسمياً منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وانتقد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ، التوسط الأمريكي ومباحثات السياسيين اللبنانيين مع مبعوث واشنطن واصفاً شينكر "بصديق إسرائيل الحريص على مصالحها".

وقال نصر الله: "على اللبنانيين أن يعرفوا وأن يتصرفوا من موقع أنهم القوي القادر على حماية النفط والغاز والبحر والسماء إن شاء الله".

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