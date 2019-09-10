فيديو: لامبورغيني تعرض "سيان الخارقة" في معرض فرانكفورت للسيارات

عرضت شركة لامبورغيني بفخر سيارتها الرياضية الهجينة ثنائية الطاقة، (تعتمد على مُحركين كهربائي وبنزين)، خلال معرض فرانكفورت الدولي في ألمانيا.

وأطلقت شركة لامبورغيني اسم "سيان" على هذه السيارة، ووعدت بأنها ستقدم أفضل أداء بين السيارات الهجينة. فهي تجمع بين قوة سيارة لامبورغيني V12 والتقنية الثنائية الطاقة.

حيث تم الكشف عن هذه سيارة "سيان" بلونها الأخضر وتفاصيلها الذهبية، كإشارة بأنها صديقة للبيئة.

وتقول لامبورغيني إن سرعة السيارة تصل من 0 إلى 62 ميل في الساعة في أقل من 2,8 ثانية، كما تتيح خفة وزن السيارة ونظامها الهجين القيام بمناورات منخفضة السرعة باستخدام الطاقة الكهربائية.

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