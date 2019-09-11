في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان وإحدى أكبر الجمهوريات الروسية تختلف رحلات الترام من سائق إلى آخر. تخيل أنك تتنقل صباحا وأجواء من الفرح والموسيقى تغمر المكان، إنه الحال إن صادفتك فرصة التحرك مع الفتاة التترية العاشقة للموسيقى والغناء منذ الصغر، وسائقة الترام إيلزيدا هافيزوفا.

هافيزوفا الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، تقول أنها لا تمنع نفسها من الغناء لأنها تؤدي الأغاني بلغة التتار كلما استطاعت، وبينما تتحرك عجلات الترام، ولم تشعر مرة بالخوف من الغناء في مسرحها الخاص وأمام جمهورها المتنقل معها في زقاق المدينة.

وأضافت السائقة المطربة أنها بدأت بالغناء للمرة الأولى عندما كانت تبلغ ثلاث سنوات فقط، وأنها تمتلك ذخيرة لا بأس بها من الأغاني، تطلقها مع تشغيل مفتاح القطار الخفيف، وخاصة أغاني التتار التي أتقنتها مع أغنيات شائعة شعبية بالإضافة إلى مؤلفات موسيقية أخرى.

وقالت إحدى النساء التي تتنقل مع هافيزوما في حديث لرويترز، وتدعى بتروفا "يجب أن تحصل هافيزوفا على أجر أكبر ويختلف عن السائقين الآخرين لأنها تقدم الترفيه للركاب".

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