حمّلت سلوى السماوي زوجة نبيل القروي، المرشّح للانتخابات الرئاسية التونسية 2019، كلّاً من يوسف الشاهد رئيس الحكومة والمرشّح للانتخابات الرئاسية وحركة النهضة "قرار القضاء التونسي برفض السماح لقناة تلفزيونية تونسية بمحاورة القروي من داخل السجن"، ومنعه من أبسط حقوقه للمشاركة في الانتخابات.

واتهمت السماوي، خلال مقابلة حصرية لـ"يورونيوز"، رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة التونسية بالوقوف وراء هذا القرار القضائي، وبالضلوع في عملية إيقاف وإيداع زوجها السجن في 23 آب/ أغسطس الماضي بطريقة "عنيفة وظالمة" على إحدى الطرق السريعة في تونس أثناء بدء تحضيره لحملته الانتخابية.

السماوي: "زوجي سجين سياسي"

وشدّدت سلوى السماوي، في حديثها ليورونيوز، على أنّ زوجها هو "أول سجين سياسي في تونس بعد ثورة 2011، الثورة التي اعتبرها كل التونسيين وكل العالم عظيمة، والتي جاءت لتقضي على الديكتاتورية وآثار ممارسات النظام السابق الذي كان يُقصي خصومه السياسيين بالزجّ بهم في السجون أو بتلفيق ملفات لهم".

وفي ردّها على سؤال لـ"يورونيوز" حول قرار منع الإعلام من محاورة زوجها المرشح للانتخابات الرئاسية من داخل السجن، اعتبرت السماوي أن قرار المنع هو "خرق للقانون" لأنه "يحرم المرشح للرئاسة من أبسط حقوقه الدستورية، ومن إيصال صوته للشعب التونسي ولناخبيه، رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إمكانية محاورته من داخل السجن".

السماوي: "الشاهد والنهضة ضد الانتقال الديمقراطي"

وقالت السماوي "هذه الانتخابات هي حلم كل تونسي، كنّا نأمل أن يكون عرساً ديمقراطياً، لكن الإئتلاف الحاكم -حركة النهضة ويوسف الشاهد- لا يريدان لتونس وللشعب التونسي خيراً"، متهمة إياهم بـ"استعمال كل الطرق لإيقاف هذا الانتقال الديمقراطي للمحافظة على مناصبهم والبقاء في الحكم".

واعتبرت أن انتخابات 2019 السابقة لأوانها، "مفصلية"، لأن المسألة أصبحت "معركة لتحقيق مزيد من الاستقلالية للقضاء، ولإرساء الديمقراطية ووضع حد للإقصاء والاحتقار"، مضيفة: "قد يكون سجن نبيل القروي هو الثمن، لكنني أقبل بذلك لأن الوطن فوق الجميع".

السماوي: "نبيل القروي لم يخرج من السباق الرئاسي"

وأكدت السماوي على أن زوجها نبيل القروي لا يزال مرشّحاً للانتخابات الرئاسية، رغم ترويج منافسيه أنه بات خارج السباق الانتخابي بسبب وجوده في السجن.

وذكرت أن بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، كانت قد دعت السّلطات التونسية لاحترام "مبدأ تكافؤ الفرص"، وفقاً لما ينصّ عليه القانون الانتخابي التّونسي وطبقاً لمقتضيات الأحكام التّرتيبيّة الجاري العمل بها، وذلك بتمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية -باعتبار أنه فقط متحفظ عليه من قبل العدالة- لكن دون جدوى.

ويذكر أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، رفض منح ترخيص لإجراء حوار تلفزيوني بناء على طلب تقدّمت به قناة "الحوار التونسي" لمقابلة المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، المودع بسجن المرناقية بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاسئتناف بتونس.

للمزيد على يورونيوز:

القضاء التونسي يرفض السماح للمرشح الموقوف نبيل القروي بإجراء مقابلة تلفزيونية

حي التضامن في تونس.. سكان بين التهميش والفقر وأمل في انتخابات تمنع تفجر قنبلة اجتماعية

بانتظار المناظرة الرئاسية الثانية.. مرشحو تونس في مبادرة ديمقراطية عربية فريدة