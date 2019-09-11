الرئيس الإيراني يحذر الولايات المتحدة من فشل سياسة التهديد بالحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفشل في سياساتها القائمة على التهديد "بشن الحرب" على إيران وحذر من أن إيران مستعدة لخفض مزيد من التزاماتها النووية رداً على ذلك.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس وزرائه وفقًا لما نشر على حساب الحكومة على تويتر: "يتعين على الأميركيين أن يفهموا أن سياسات الحرب والوعيد لا طائل منها (...) وأن عليهم التخلي عنها".

ونفت إيران الأربعاء احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الايراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب بعدما وجه البيت الابيض إشارات في هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين أعلنا الثلاثاء ان ترامب مستعد للقاء الرئيس الايراني بدون شروط مسبقة بعدما أقال الرئيس الاميركي مستشاره للأمن القومي جون بولتون. لكنهما شددا على أن واشنطن ستبقي حملة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.

وكرر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الأربعاء التأكيد على موقف روحاني في هذا الشأن.

وأوضح أنه "ما لم تكف أمريكا عن إرهابها الاقتصادي ضد ايران فإن مسألة التفاوض معها غير واردة".

وأضاف "لقد أعلنا مراراً كما أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة بأنه لا مجال للحوار والتفاوض ما دام الحظر الظالم والإرهاب الاقتصادي الأميركي مفروضاً على الشعب الإيراني".

وتابع "حينما يرفعون الحظر الظالم يمكن الحديث حول هذا الأمر والتفاوض في إطار مجموعة "5+1" والذي كان قائماً من قبل حول القضية النووية الإيرانية" كما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

ورداً على سؤال حول تأثير إقالة بولتون على العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قال "من المبكر الحكم في هذا الشأن".

وقال إن "مسألة تغيير سياسة التطرف الأمريكية متعلقة بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الأمريكية".

وأضاف أن "التغييرات والتطورات داخل الحكومات والدول هي قضية داخلية موجودة في جميع الدول" وأن إقالة بولتون تأتي "في هذا السياق، ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى" بحسب ما أوردت الوكالة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء في تغريدة أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران إلى كوريا الشمالية مروراً بأفغانستان.

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