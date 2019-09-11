إسرائيل تكشف في فيديو مصور عن جناحها الخاص المقرر تنفيذه في "إكسبو 2020" بدبي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية عن شريط مصور للجناح الذي تنوي إسرائيل إقامتة خلال مشاركتها في معرض "إكسبو 2020" في دبي، بعد أن حظيت دولة الإمارات على شرف استضافة المعرض، لتكون الدولة العربية الأولى التي تنظم المعرض العالمي، وأحد أهم الأحداث الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ونشرت الصحيفة الشريط الذي من المقرر أن يكون التصميم المستخدم لأول جناح إسرائيلي يحل خلال مهرجان مقام في دولة عربية، وذلك قبل 172 يومًا على افتتاح المعرض.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد العلاقات بين الإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وبداية للتطبيع في العالم العربي، وأن يسمح للزوار الإسرائيليين من زيارة المعرض، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه تم اختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين لتصميم هندسة الجناح الإسرائيلي، وتم إعداد الفيديو الذي تم عرضه من قبل شركة "AVS" ، الشركة التي تم اختيارها لتنفيذ التصميم وبناء الجناح في دبي بعد أن كانت هي المنفذ لجناح إسرائيل في إكسبو 2015 في ميلانو الإيطالية.

هذا وأشارت المعلومات، إلى أنه تم أيضا اختيار المذيعة الإسرائيلية التي ستمثل إسرائيل في دبي، وهي المذيعة لوسي أيوب. ويذكر أنها تجيد اللغة العربية بطلاقة.

وتحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ينطلق المعرض خلال هذا العام، بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول ومن المقرر أن يستمر لغاية 10 أبريل/نيسان.

أ ف ب

ويتوقع أن يشارك خلال هذا الحدث، الذي يقام مرة كل 5 سنوات ولمدة 6 شهور نحو 192 دولة، وأن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده. وأن يكون نحو 70 بالمئة من المتوافدين إلى المكان للمشاركة واكتشاف الفعاليات المتنوعة التي يتم تنظيمها من خارج الإمارات.

هذا وتقدم كل دولة إنجازاتها على كافة الأصعدة، الئقافية والتجارية والتكنولوجية وغيرها، وتحاول الدول المشاركة من خلال نخبة من المصممين والمهندسين الذين يتم اختيارهم إبراز الهندسة الإبداعية الجذابة والمختلفة في الجناح الخاص بها.

وتعتبر اسرائيل أن مشاركتها في "إكسبو 20" هي "فرصة عظيمة لتعريف الجمهور العربي بالجانب الإيجابي فيها، وإقامة روابط جديدة بينهم".

وكانت إسرائيل قد أعلنت قبل أشهر مشاركتها في معرض "إكسبو 2020" دبي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تم إصداره في وقت سابق، إن "معارض إكسبو هي تجمعات عالمية يلتقي فيها الناس من شتى أنحاء العالم للاحتفال بالإبداع وتطبيقه على التحديات المشتركة، يسرنا أن نكون جزءا من تلك المساعي المشتركة”.

وفي بيان منفصل، قال نتنياهو “أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو في دبي، إنها علامة أخرى على صعود مكانة إسرائيل في العالم وفي المنطقة”.

وتتشاطر إسرائيل ودول الخليج المخاوف بشأن عدوهما المشترك إيران، وباتت العلاقات الدبلوماسية أكثر علانية بعد سنوات شهدت اتصالات معظمها سرية بسبب معارضة قوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع دولتين عربيتين فقط، هما مصر والأردن.

غير أن وزيرة إسرائيلية زارت الجامع الكبير في أبوظبي العام الماضي، واستضافت سلطنة عمان نتنياهو في زيارة مفاجئة هي الأولى لزعيم إسرائيلي في 22 عاما.

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