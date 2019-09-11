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زيمبابوي

شاهد: وصول جثمان رئيس زمبابوي السابق روبرت موغابي إلى هراري

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بقلم:  يورونيوز 
عودة جثمان رئيس زمبابوي إلى بلاده بعد وفاته في سنغافورة يوم 6أيلول سبتمبر. سيفيوي سيبيكو / رويترز
عودة جثمان رئيس زمبابوي إلى بلاده بعد وفاته في سنغافورة يوم 6أيلول سبتمبر. سيفيوي سيبيكو / رويترز
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وصل جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي إلى العاصمة هراري الأربعاء، حيث كان في استقباله الرئيس إمرسون منانغاغوا ووفد عسكري كامل. وارتدت أرملته غريس موغابي الاسود وغطاء رأس اسود وجلست على منصة في مدرج الطائرة.

وسوف يعرض جثمان موغابي في مواقع تاريخية لعدة أيام، قبل دفنه في موقع مازال غير معروف، ما يشير إلى خلاف بين أسرة الرئيس السابق الذي حكم زيمبابوي طويلا والحكومة.

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المصادر الإضافية • أسوشيتد برس