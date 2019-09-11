لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العالم

رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة يتوصلان لاتفاق من أجل تشكيل حكومة انتقالية

 محادثة
بقلم:  Euronews 
رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

توصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رييك ماشار إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية للبلاد بحلول منتصف شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

ووقع الغريمان على اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان العام الماضي.

وقال مايكل ماوي لويث، وزير إعلام جنوب السودان: "ناقش الطرفان قضايا بسيطة والمبادئ التي تم الاتفاق عليها لتشكيل حكومة قبل نهاية يوم 12 نوفمبر – تشرين الثاني".

وقتلت الحرب الاهلية في جنوب السودان مئات الآلاف من المواطنين وشردت ثلث سكان البلاد.

إقرأ أيضاً:

إدانة عربية وأوروبية لتعهد نتنياهو بضمّ مساحات من الضفة الغربية إلى إسرائيل