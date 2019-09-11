أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو الاربعاء حل مجلس العموم معطيا إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 تشرين الاول/اكتوبر.
والتقى ترودو المرشح لولاية ثانية الحاكمة العامة لكندا جولي باييت لكي يطلب منها حل مجلس العموم في البرلمان بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث الثانية رئيسة الدولة.
وقال ترودو للصحفيين خارج مقر إقامة باييت الرسمي في أوتاوا "الكنديون سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 21 أكتوبر."
وأضاف "لقد فعلنا الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن الحقيقة هي أننا بدأنا للتو".
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