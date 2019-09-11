ترامب يمزج بشأن ولاية رئاسية ثالثة خرقاً للدستور "من أجل كأس العالم"

مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بشأن البقاء رئيساً لفترة ثالثة وهو ما يخالف دستور البلاد الذي يحظر على أي فرد الترشح للرئاسة لثلاث فترات متتالية.

وانتُخب ترامب لولاية أولى عام 2016 ويمكنه الترشح لولاية ثانية العام القادم لينتهي حقه الدستوري في العمل كرئيس عام 2024.

وأمام حشد من مناصريه الجمهوريين في ولاية نورث كارولاينا، قال ترامب إنه يتوجب عليه البقاء رئيساً حتى عام 2026 للإشراف بنفسه على تنظيم كأس العالم لكرة القدم التي فازت الولايات المتحدة الأمريكية باستضافتها العام الماضي.

وقال ترامب: "أعلنت اليوم أننا حصلنا على (استضافة) كأس العالم لكرة القدم وهو أمر كبير... ولكن لدينا مشكلة. أنها في (عام) 2026... سأكون خارج (الرئاسة) في 2024 ولذلك ربما نذهب إلى ولاية إضافية، حسناً"؟

وأضاف ترامب حديثه قاصداً الصحفيين الموجودين: "سيجن جنونهم، سيجن جنونهم. غداً سترون العناوين "ترامب يريد ولاية إضافية" و(سيقولون) لقد قلنا لكم إنه ديكتاتور".

وأنهى ترامب فقرته الساخرة بالقول "لا لا أنا أمزح، أنا أمزح".

وليست تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن ولاية رئاسية ثالثة بل طرح نفس الموضوع مازحاً في مناسبتين سابقتين في شهري مايو – أيار وأبريل – نيسان الماضيين.

الجدير بالذكر أن إعلان فوز الولايات المتحدة بتنظيم كأس العالم جاء العالم الماضي وليس اليوم كما قال ترامب.

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