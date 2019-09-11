شاهد: اعتراض زورقين يقلان مهاجرين غير شرعيين على ساحل كينت البريطاني

اعترض حرس السواحل البريطانية على ساحل كينت زورقين يقلان حوالي 20 مهاجرا غير نظامي. وقد سجل يوم أمس الثلاثاء رقما قياسيا لمحاولات عبور القنال الانجليزي تعلقت بمحاولات عبور ستة قوارب تقل 86 مهاجرا غير نظامي للقنال.

ويعد هذا العدد ضئيلا مقارنة بالأعداد التي تحاول الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط، والقادمة من تركيا وإفريقيا، حيث يفر الآلاف بسبب النزاعات والفقر الذي تعاني منه بلدانهم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد دفعت محاولات العبور غير النظامية للمهاجرين نحو بريطانيا إلى تكثيف الدوريات الأمنية على السواحل البريطانية، في وقت تستعد المملكة المتحدة إلى مغادرة الاتحاد الاوروبي بعد استفتاء 2016، الذي كانت الهجرة خلاله الموضوع الأبرز.

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