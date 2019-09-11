فيديو: قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنه قصف مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طائرات حربية أصابت 15 هدفا إرهابيا في شمال قطاع غزة ووسطه" ذاكرا من بينها مصنعا للأسلحة ونفقا وأهدافا بحرية.

وتابع البيان أن الجيش "سيواصل (...) تحميل حماس مسؤوليّة كل ما يصدر من قطاع غزة".

Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.



Our targets included:

🔴 A weapons manufacturing site

🔴 A Hamas terror tunnel



We hold Hamas accountable. — Israel Defense Forces (@IDF) September 11, 2019

ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في أشدود بجنوب إسرائيل معلنة عن سقوط قذائف وشيكة من قطاع غزة، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعقد مهرجانا انتخابيا هناك في سياق حملة الانتخابات التشريعية في 17 أيلول/سبتمبر، فتم إجلاؤه من الموقع.

وقال الجيش في بيان مقتضب أن نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ اعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

وأفاد الجيش عن إطلاق صفارات الإنذار قرب عسقلان وفي أشدود بدون إعطاء المزيد من التفاصيل، فيما ذكر التلفزيون العام أنه تم إجلاء نتانياهو.

وجاء ذلك بعيد أقلّ من ثلاث ساعات على تعهّد نتانياهو بضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إذا ما أعيد انتخابه، في إعلان أثار غضب الفلسطينيين.

ولاحقاً نشر حزب الليكود اليميني الذي يتزعّمه نتانياهو شريط فيديو عبر خدمة واتساب ظهر فيه رئيس الوزراء وهو يعود إلى مكان المهرجان ليكمل حديثه من على المنصّة بعد توقّف صفارات الإنذار.

وعلّق نتانياهو بالقول إنّ ما جرى يثبت أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تخشى فوزه في الانتخابات.

وشهد شهر آب - أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008 كما تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد.

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