رصدت في ماتيرا الإيطالية سيارة أستون مارتن الفاخرة الشهيرة أثناء تصوير مطاردة لصالح الفيلم الأحدث من سلسلة أفلام الجاسوسية "جيمس بوند".

والتقطت صور لسيارة بوند وهي تجول بسرعة كبيرة بين أزقة البلدة، أثناء متابعتها من قبل طائرة هيليكوبتر.

هذه اللقطات تصور لصالح فيلم "لا وقت للموت" في أحدث قصص بوند، حيث يشرع العميل السري الشهير 007 بعملية إنقاذ عالم مخطوف، مما يعرضه لمواجهة مع عدو غامض يمتلك تكنولوجيا حديثة وخطيرة.

وبالإضافة إلى إيطاليا، تشمل مواقع التصوير كذلك لندن، والنرويج.

جدير بالذكر أن هذه سلسلة الأفلام العريقة هذه تعد من أكثر الأفلام ربحًا في العالم، حيث حقق فيلم "Specter" عام 2015 إيرادات بقيمة 880 مليون دولار حول العالم، بينما حقق "Skyfall" عام 2012 أكثر من مليار دولار.

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