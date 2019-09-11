أحيت نيويورك الاربعاء ذكرى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في مراسم رسمية في غراوند زيرو حيث أسقطت الطائرات التي اختطفها جهاديو تنظيم القاعدة برجي مركز التجارة العالمي.

وتجمع أقارب الضحايا وضباط شرطة ورجال إطفاء وقادة المدينة أمام النصب التذكاري الوطني لضحايا 11 ايلول/سبتمبر لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لأعنف هجوم يقع على الأراضي الأميركية.

ووقف الحضور دقيقتي صمت في تمام الساعة 8:46 صباحا (12:46 ت غ) و9:03 صباحا حين اصطدمت الطائرتان المختطفتان بالبرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي.

وحضر حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو وسلفاه مايكل بلومبرغ ورودي جولياني.

وفيما بات تقليدا سنويا، بدأ أهالي الضحايا في تلاوة القائمة الطويلة للقتلى قائلين كلمات قليلة تمجد ذكراهم في مراسم استمرت أربع ساعات تقريبا.

وقالت امرأة بعد ذكر اسم شقيقها وابن عمها "نحبكما ونفتقدكما وستظلان دائمان أبطال الولايات المتحدة".

وتعانق الأقارب وواسى بعضهم بعضا كما تركوا ورودا عند النصب، فيما حمل بعضهم صور أحبائهم الراحلين.

وسار شرطيون رافعين العلم الأميركي على وقع الموسيقي التأبينية قبل أن يتم عزف النشيد الوطني الأميركي.

امراة هي تقف بالقرب من مركز التجارة العالمي في الذكرى 18 لهجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك رويترز

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أهالي الضحايا وناجين في البيت الأبيض حيث أحيت ذكرى الهجمات بدقيقة صمت.

وتوجه ترامب بعدها إلى البنتاغون لإلقاء كلمة.

واختطف جهاديو تنظيم القاعدة أربع طائرات، وضربت الثالثة البنتاغون فيما تحطمت الرابعة، في حقل في شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا.

وبالإضافة لمن قتلوا في 11 ايلول/سبتمبر، عانى آلاف من اعضاء فرق الإغاثة وعمال البناء والسكان من أمراض كثير منها مزمنة نتيجة لاستنشاقهم الدخان السام.