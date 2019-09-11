شاهد: أول تساقط للثلوج على ارتفاع 2000 متر في مرتفعات الألب

تساقطت الثلوج يوم أمس الأحد 8 سبتمبر/أيلول على ارتفاع 2000 متر، وتراكمت الثلوج ووصلت حتى 30 سم في قرية تيرول في كويتاي، الواقعة وسط مرتفعات الألب في النمسا.

وكانت الأبقار لا تزال سارحة في المروج، ولم تكن على استعداد لهذه العاصفة المفاجئة، كذلك أيضا بالنسبة للسيارات التي لم تكن مجهزة بسلاسل معدنية، واضطر أصحابها إلى التوقف وتركيب السلاسل لاستكمال طريقهم.

ولكن وبالرغم من الثلوج البيضاء التي كست المنطقة، إلا أنه من غير المتوقع أن تستمر هذه الموجة ولن يبقى الثلج لمدة طويلة.

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