الرئيس الأمريكي يحيي ذكرى مقتل نحو 3 آلاف شخص في هجمات سبتمبر

أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكرى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 في نيويورك، ووقف ترامب فترة صمت مع زوجته ميلانيا في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع البنتاغون.

وكان تنظيم القاعدة استعمل قبل 18 سنة أربع طائرات مدنية لمهاجمة مركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون وموقعين في شانكسفيل وبنسلفينيا.

وعلى غرار الرؤساء باراك أوباما وجورج ولكر بوش، تأتي ذكرى هذه السنة فيما الحرب مستمرة، وقال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية إلى حركة طالبان الأفغانية، وذلك قبل بضعة أيام من إلغاء اجتماع سري مع زعماء الحركة في كامب ديفيد، وإعلان موت اتفاق السلام، بسبب مقتل جندي أمريكي نهاية الأسبوع الماضي، خلال هجوم انتحاري نفذ في العاصمة الأفغانية كابل.

وتوعد ترامب طالبان بضربها بشكل لم تعهده من قبل، إذا ما فكرت الحركة في العودة إلى ضرب الولايات المتحدة على حد قوله.

وكان ترامب يأمل في عقد اتفاق مع طالبان يشمل الرئيس أشرف غني، ويهدف إلى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والتي انخرطت في أطول حرب تشنها الولايات المتحدة.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: نيويورك تحيي الذكرى 18 لهجمات 11 سبتمبر

بعد نحو عقدين.. المتهمون بالوقوف وراء اعتداءات 11 سبتمبر أمام القضاء في بداية 2021