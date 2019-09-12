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الصين

بكين تستدعي السفير الألماني عقب اجتماع أحد أبرز نشطاء هونغ كونغ مع وزير الخارجية الألماني

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع أ ف ب
أعلام الصين وألمانيا ترفرف أمام بوابة تيانانمن خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين في بكين
أعلام الصين وألمانيا ترفرف أمام بوابة تيانانمن خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين في بكين -
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رويترز
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استدعت الصين السفير الألماني في بكين عقب اجتماع بين الناشط من هونغ كونغ جوشوا وونغ ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحسب ما ذكر سفير بكين في برلين الأربعاء.

وصرح السفير الصيني وو كين للصحافيين عقب اجتماع الناشط وون بوزير الخارجية الألماني في برلين الاثنين "استدعت وزارة الخارجية السفير في بكين" مضيفا "ما أستطيع قوله هو أن خيبة الأمل كبيرة لدى الجانب الصيني ونحن نحتج بقوة، سيكون لهذا الحدث تأثير سلبي كبير على العلاقات الثنائية".

وانطلقت تظاهرات مطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ في حزيران/يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ولم يهدأ غضب المحتجين مع إعلان كاري لام الأسبوع الماضي سحب مشروع القانون نهائيا.

رويترز
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للصينرويترز