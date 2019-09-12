استدعت الصين السفير الألماني في بكين عقب اجتماع بين الناشط من هونغ كونغ جوشوا وونغ ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحسب ما ذكر سفير بكين في برلين الأربعاء.

وصرح السفير الصيني وو كين للصحافيين عقب اجتماع الناشط وون بوزير الخارجية الألماني في برلين الاثنين "استدعت وزارة الخارجية السفير في بكين" مضيفا "ما أستطيع قوله هو أن خيبة الأمل كبيرة لدى الجانب الصيني ونحن نحتج بقوة، سيكون لهذا الحدث تأثير سلبي كبير على العلاقات الثنائية".

وانطلقت تظاهرات مطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ في حزيران/يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ولم يهدأ غضب المحتجين مع إعلان كاري لام الأسبوع الماضي سحب مشروع القانون نهائيا.