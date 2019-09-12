الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين نائب عام جديد للبلاد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس قراراً جمهورياً بتعيين المستشار حمادة الصاوي بمنصب النائب العام للبلاد خلفاَ للمستشار نبيل صادق.
وطبقاً للقانون المصري، يتولى النائب العام منصبه لولاية واحدة لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
ويتم اختياره بواسطة رئيس الجمهورية بعد عرض مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض.
وعمل الصاوي سابقاً كرئيس للمكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، كما شغل منصب عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الجزائري يقدم مشروع قانون للإشراف المستقل على الانتخابات