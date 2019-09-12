استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم التاني على التوالي

شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ليل الاربعاء الخميس ردا على إطلاق صواريخ من القطاع بحسب ما جاء في بيان للجيش الخميس.

وقال الجيش في بيانه "أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقوات الدفاع الجوي الاسرائيلية عددا من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة".

In response to rockets fired from #Gaza to #Israel earlier today, we just struck terror targets in a Hamas compound in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) September 11, 2019

من جهتها أوردت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات اسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل استهدف موقعا خاليا في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

وكانت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو اسرائيل الأربعاء ما أدى الى رد عبر قصف مواقع لحماس.

وفي آب/اغسطس أثارت سلسلة عمليات اطلاق صواريخ من غزة وتلاها رد اسرائيلي وكذلك مواجهات على الحدود مخاوف من تصعيد بين حماس واسرائيل، مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.

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